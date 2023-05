Урсула фон дер Ляйен сегодня посетит регион Эмилия-Романья

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня совершит визит в Италию.

Как передает Report, об этом сообщается на Twitter странице ЕК.

Она посетит регион Эмилия-Романья, которая пострадала из-за катастрофических наводнений.

"Она выразит поддержку ЕС пострадавшим и станет свидетелем разрушений, вызванных наводнениями на прошлой неделе",- написано в сообщении.

В мае 2023 года серия наводнений обрушилась на города Болонья, Чезена, Форли, Равенна и Римини и их окрестности в регионе Эмилия-Романья в Италии. Первые наводнения произошли между 2 и 3 мая. Еще одна серия наводнений началась 16 мая 2023 года и продолжается в настоящее время, в ходе нее погибло по меньшей мере четырнадцать человек и 50 000 были вынуждены покинуть свои дома. Это наводнение стало самым мощным в Италии за последние 100 лет.