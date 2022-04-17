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Урсула фон дер Ляйен: Основная цель заключается в сокращении доходов российских властей

Урсула фон дер Ляйен: Основная цель заключается в сокращении доходов российских властей Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий в Украине Европейский союз (ЕС) рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка, а также рестрикции в сф
Другие страны
17 апреля 2022 г. 09:16
Урсула фон дер Ляйен: Основная цель заключается в сокращении доходов российских властей

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что при обсуждении дальнейших санкций против России на фоне событий в Украине Европейский союз (ЕС) рассматривает меры в отношении банковского сектора, в частности, Сбербанка, а также рестрикции в сфере энергетики.

Как передает Report, такое мнение она высказала газете Bild am Sonntag.

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетике", - отметила фон дер Ляйен, комментируя ключевые пункты шестого пакета санкций в отношении России. При этом она добавила, что основная цель заключается в сокращении доходов российских властей.

Вместе с тем фон дер Ляйен подчеркнула, что в настоящее время Евросоюз "разрабатывает умные механизмы", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет.

В то же время она отвергла критику в адрес правительства ФРГ касательно того, что оно "тормозит" принятие антироссийских санкций. "Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас. Германия принимает в этом участие", - заключила глава Еврокомиссии.

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: “Əsas məqsəd Rusiya hakimiyyətinin gəlirlərini azaltmaqdır”

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