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Урсула фон дер Ляйен: ЕС и Китай должны восстановить баланс в двусторонних отношениях

Урсула фон дер Ляйен: ЕС и Китай должны восстановить баланс в двусторонних отношениях Сегодня Европа и Китай являются двумя из трех крупнейших экономических и торговых держав мира. И отношения между ними являются одними из самых важных и значимых в мире.
Другие страны
24 июля 2025 г. 12:01
Урсула фон дер Ляйен: ЕС и Китай должны восстановить баланс в двусторонних отношениях

Сегодня Европейских союз и Китай являются двумя из трех крупнейших экономик мира, поэтому отношения между ними являются одними из самых важных и значимых в мире.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Пекине заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Фактически, по общему объему торговли ЕС является крупнейшим торговым партнером Китая, а Китай — третьим для ЕС, отметила она.

"Наша двусторонняя торговля сейчас превышает 2 млрд евро в день. Европа десятилетиями поддерживала экономическое развитие Китая и продолжает это делать. Но по мере углубления нашего сотрудничества усиливались и дисбалансы. Мы достигли переломного момента. Восстановление баланса в наших двусторонних отношениях является необходимостью", - заявила глава ЕК, добавив, что для устойчивости отношений необходима взаимовыгодность.

По ее словам в год 50-летия дипломатических отношений и Европа, и Китай претерпели колоссальные изменения. Европейский союз и Единый рынок объединяет около 450 млн человек. Китай превратился в производственную и технологическую сверхдержаву, а 800 миллионов людей вышли из бедности. "Это трансформация, которая впечатлила и вдохновила весь мир", - подчеркнула она.

Глава Европейского совета Антониу Кошта, в свою очередь, заявил, что за последние пять десятилетий Европа и Китай стали ключевыми торговыми партнерами: "Мы развили богатое и глубокое сотрудничество, и наши экономики и общества тесно взаимосвязаны. Европейский союз по прежнему привержен углублению нашего двустороннего партнерства, достижению конкретного прогресса в решении проблем с уважением, доброй волей и честностью, а также совместной работе по поддержанию многосторонности".

По его словам, необходим прогресс в вопросах, связанных с торговлей и экономикой, для приведения их в баланс. Несмотря на серьезные различия политических и экономических систем и разные взгляды по определенным вопросам, стороны заинтересованы в построении конструктивных и стабильных отношений, основанных на уважении международного порядка, базирующегося на правилах, отметил Кошта.

"Мы хотим продолжать сотрудничество с Китаем для решения глобальных проблем и принятия более амбициозных мер по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия, здравоохранению и готовности к пандемиям, продовольственной безопасности, снижению риска бедствий, облегчению долгового бремени и гуманитарной помощи", - сказал президент Европейского совета, призвав Китай использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.

Согласно данным Евросоюза, ЕС и Китай вместе составляют почти 30% мировой торговли товарами и услугами, и более трети мирового ВВП.
В 2024 году торговля товарами и услугами между ЕС и Китаем превысила 845 млрд евро. В 2024 году ЕС экспортировал в Китай товаров на сумму 213,2 млрд евро, импорт составил на сумму 519 млрд евро.

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