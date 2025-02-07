Урсула фон дер Ляйен: ЕС готовит план совместной покупки энергоресурсов для снижения цен

Европейская комиссия в ближайшие недели представит план действий по обеспечению доступной энергии, который усилит энергетическую независимость ЕС и снизит зависимость от колебаний цен на ископаемое топливо.

Европейская комиссия в ближайшие недели представит план действий по обеспечению доступной энергии, который усилит энергетическую независимость ЕС и снизит зависимость от колебаний цен на ископаемое топливо.

Как сообщает Report, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции в Гданьске с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

“Если мы объединим усилия при покупке энергоносителей, например, газа, мы значительно усилим наши позиции, выходя на рынок как 27 стран, а не как отдельные государства-члены”, - отметила она.

Такой коллективный подход, по мнению комиссара, позволит ЕС снизить зависимость от волатильности рынка энергии и ископаемого топлива, а также обеспечит необходимые инвестиции в трансграничные соединения и сети.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что снижение цен на энергию является главным приоритетом Европейского Союза в этом году.