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Урсула фон дер Ляйен: Европа должна увеличить инвестиции в свою безопасность

Урсула фон дер Ляйен: Европа должна увеличить инвестиции в свою безопасность Общая финансовая и военная поддержка составляет 134 млрд евро ($140 млрд).
Другие страны
14 февраля 2025 г. 17:36
Урсула фон дер Ляйен: Европа должна увеличить инвестиции в свою безопасность

Европейский союз с февраля 2022 года оказал Украине финансовую и военную помощь на общую сумму 134 млрд евро или $140 млрд.

Как передает Report, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Это больше чем вклад любой другой страны. Из них $52 млрд - военная помощь. Мы наравне с США ввели жесткие санкции против России и разрушили нашу зависимость от российского газа, что сделало ЕС более устойчивее. Мы работаем с Украиной над вступлением в ЕС, потому что здесь, в Европе находится их будущее", - сказала она.

Глава ЕК добавила что ЕС хочет добиться справедливого мира в Украине, а также обеспечить безопасности Европы.

"Когда речь заходит о европейской безопасности, мы должны внести больший вклад в этот процесс. Для достижения этого мы должны пересмотреть наши траты на оборону", - подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее мнению, увеличение странами ЕС расходов на оборону с 2% до 3% ВВП будет означать "рост инвестиций на сотни миллиардов евро каждый год".

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Версия на азербайджанском языке Ursula fon der Lyayen: Avropa İttifaqı öz təhlükəsizliyinə investisiyaları artırmalıdır

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