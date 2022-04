Урсула фон дер Ляйен: Борьба Украины это и наша борьба

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила вопросы, которые она обсуждала с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 8 апреля.

Как передает Report, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Ваша борьба - наша борьба. Европа на вашей стороне. Это послание я довела до президента Зеленского и украинского народа вчера в Киеве", - пишет она.

Напомним, что вчера председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправились с визитом в Киев.