Уроженец Азербайджана стал мэром города в России

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана Алексей Кошаев стал мэром города Димитровград Ульяновской области России.

Как сообщает Report, кандидатура Алексея Кошаева была большинством голосов утверждена на конференции местного отделения партии "Единая Россия". Её поддержали и представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в Городской думе.

В результате тайного голосования все 30 депутатов парламента Димитровграда отдали свои голоса за Кошаева. На этом же заседании он вступил в должность и принес присягу, а также получил символический знак главы города.

Алексей Михайлович Кошаев родился в 1975 году в Гяндже.