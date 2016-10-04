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    Уроженец Азербайджана стал мэром города в России

    Его кандидатура была единогласно поддержана

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Уроженец Азербайджана Алексей Кошаев стал мэром города Димитровград Ульяновской области России.

    Как сообщает Report, кандидатура Алексея Кошаева была большинством голосов утверждена на конференции местного отделения партии "Единая Россия". Её поддержали и представители фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" в Городской думе.

    В результате тайного голосования все 30 депутатов парламента Димитровграда отдали свои голоса за Кошаева. На этом же заседании он вступил в должность и принес присягу, а также получил символический знак главы города.

    Алексей Михайлович Кошаев родился в 1975 году в Гяндже. 

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