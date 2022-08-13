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Урожай риса в Индии сокращается из-за недостатка осадков

Урожай риса в Индии сокращается из-за недостатка осадков Урожай риса в Индии, которая является ведущим экспортером этой продукции в мире, могут сократиться в этом году из-за сильных дождей.
Другие страны
13 августа 2022 г. 15:43
Урожай риса в Индии сокращается из-за недостатка осадков

Урожай риса в Индии, которая является ведущим экспортером этой продукции в мире, могут сократиться в этом году из-за недостаточности дождей в регионах его выращивания.

Как сообщает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минсельхоз Индии, посевные площади уже сократились на 12%.

Посевные площади для риса сократилась до 30,98 млн гектаров по состоянию на 12 августа с 35,36 млн гектаров в 2021 году. Вместе с тем увеличились посевные площади под сахарный тростник: с 5,45 млн до 5,52 млн гектаров.

Этим летом количество осадков в результате муссонных дождей в Индии было на 8% выше средних показателей. Однако в некоторых индийских штатах, специализирующихся на выращивании риса, например, в северном штате Уттар-Прадеш, осадков, наоборот, недостаточно. Посевная в сезон дождей обычно начинается в конце мая, а сбор урожая — в конце сентября.

На Индию приходится около 40% мировой торговли рисом. Ранее газета The Economic Times сообщала, что власти Индии могут ограничить экспорта риса, чтобы обеспечить достаточно поставок внутри страны и предотвратить рост цен.

В мае Индия запретила поставки пшеницы, сославшись на угрозу продовольственной безопасности страны. Через два дня после этого цена на пшеницу в Европе достигла рекордных 438,25 евро за т. Позже Индия ограничила экспорт сахара.

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Версия на английском языке Bloomberg: Rice output in India may suffer this year

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