Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ

Содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе китайской столицы в понедельник утром примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По его данным, показатель составляет более 200 мкг на куб. метр. Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению". Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города.
Безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц, которые практически не выводятся из организма, по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр. В 2021 году целевой показатель PM 2,5 Министерства охраны окружающей среды Китая составил 34,5 мкг на куб. м.