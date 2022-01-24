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Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ

Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ Содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе китайской столицы в понедельник утром примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Другие страны
24 января 2022 г. 08:18
Уровень загрязнения воздуха в Пекине в восемь раз превысил норму ВОЗ

Содержание мелкодисперсной пыли PM 2,5 в воздухе китайской столицы в понедельник утром примерно в восемь раз превысило безопасную норму Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пекинский центр экологического контроля.

По его данным, показатель составляет более 200 мкг на куб. метр. Таким образом, вредные выбросы в атмосферу Пекина достигли уровня, который по официальным стандартам КНР относится к "серьезному загрязнению". Неблагоприятная ситуация наблюдается практически во всех районах города.

Безопасный уровень содержания в воздухе мелких частиц, которые практически не выводятся из организма, по нормам ВОЗ соответствует 25 мкг на куб. метр. В 2021 году целевой показатель PM 2,5 Министерства охраны окружающей среды Китая составил 34,5 мкг на куб. м.

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