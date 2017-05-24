Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы на территории Великобритании повышен до критического.

Как сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си", этот уровень угрозы означает, что новая атака ожидается в ближайшее время.

Решение было принято после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

Мэй объявила об этом после встречи с комитетом правительства по ответу на кризисы внутри страны.