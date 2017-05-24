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    Уровень террористической угрозы в Великобритании повышен до критического

    Этот уровень угрозы означает, что новая атака ожидается в ближайшее время

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уровень террористической угрозы на территории Великобритании повышен до критического.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Би-би-си", этот уровень угрозы означает, что новая атака ожидается в ближайшее время.

    Решение было принято после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

    Мэй объявила об этом после встречи с комитетом правительства по ответу на кризисы внутри страны.

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