Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5

Служба госбезопасности Швеции заявила, что уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5.

Служба госбезопасности Швеции заявила, что уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает телеканал SVT1.

Отмечается, что решение повысить уровень террористической угрозы в Швеции должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Швеция сталкивается с ростом террористической угрозы наравне с Данией и Нидерландами. Руководитель подразделения по борьбе с терроризмом шведского национального оперативного отдела полиции Магнус Шеберг заявил о том, что речь идет об исламистских группировках. Это связано с акциями с сожжением Корана.