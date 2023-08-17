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Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5

Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5 Служба госбезопасности Швеции заявила, что уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5.
Другие страны
17 августа 2023 г. 15:55
Уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5

Служба госбезопасности Швеции заявила, что уровень террористической угрозы повышен до 4 из 5.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает телеканал SVT1.

Отмечается, что решение повысить уровень террористической угрозы в Швеции должно рассматриваться в стратегической и долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что Швеция сталкивается с ростом террористической угрозы наравне с Данией и Нидерландами. Руководитель подразделения по борьбе с терроризмом шведского национального оперативного отдела полиции Магнус Шеберг заявил о том, что речь идет об исламистских группировках. Это связано с акциями с сожжением Корана.

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Версия на английском языке Terror threat level in Sweden raised to 4 out of 5

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