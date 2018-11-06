Уровень подростковых самоубийств в Японии достиг наивысшей отметки за последние 30 лет

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Уровень самоубийств среди детей в Японии достиг наивысшей отметки за последние 30 лет, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

По информации министерства образования Японии, с марта 2016 года по март 2017 счеты с жизнью свели 250 детей и подростков. В следующем году детей-самоубийц стало в пять раз больше, и это самый высокий показатель с 1986 года.

Большинство случаев самоубийств происходит среди учеников старшей школы, где по японской системе образования подростки учатся до 18 лет.

Один из главных выводов состоит в том, что число самоубийств резко возрастает с началом учебного года 1 сентября.

Однако общее число самоубийств в стране постепенно снижается - с 34,5 тысяч случаев в 2003 году до 21 тысячи в 2017-м.