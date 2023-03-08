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Уровень поддержки президента США поднялся до 42%

Уровень поддержки президента США поднялся до 42% Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена поднялся до 42%, самого высокого уровня с июняю
Другие страны
8 марта 2023 г. 17:50
Уровень поддержки президента США поднялся до 42%

Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена поднялся до 42%, самого высокого уровня с июняю

Как сообщает Report, со ссылкой на Газета.ру, это следует из результатов опроса, проведенного информагентством Reuters и исследовательской компанией Ipsos.

Популярность Байдена неуклонно снижалась с первых дней его президентства. С мая по июль прошлого года она достигала всего 36%. С тех пор его уровень одобрения постепенно повышался: на этой неделе рейтинг одобрения Байдена составил 42% по сравнению с 41%, зарегистрированным месяцем ранее.

Небольшой всплеск его популярности связан с тем, что темпы роста потребительских цен в США замедлились до 6,4% за 12 месяцев (с 9,1% в июне).

Рейтинг Байдена также остается довольно низким по историческим меркам. В прошлые десятилетия президенты лишь изредка переживали длительные периоды с таким низким уровнем одобрения, как у Байдена, хотя Дональд Трамп провел большую часть своего президентства в 2017–2021 годах с таким же уровнем одобрения, а в некоторые моменты опускался еще ниже, достигнув 33% в декабре 2017 года.

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