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Уровень поддержки правительства Германии достиг минимума

Уровень поддержки правительства Германии достиг минимума Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 05:08
Уровень поддержки правительства Германии достиг минимума

Число жителей Германии, поддерживающих правительственную коалицию, достигло минимума со времен выборов 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты исследования института Insa.

Участникам исследованиям был задан вопрос, отдали бы они голос за ту или иную партию на следующих выборах. По данным опроса, общий уровень поддержки правящей коалиции составил 38 процентов.

Отмечается, что за входящую в коалицию партию социал-демократов (СДПГ) готовы проголосовать 18 процентов, за "Зеленых" — 13 процентов, а за Свободную демократическую партию (СвДП) — 7 процентов.

Самой популярной политической силой остается блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). За него готовы проголосовать 27 процентов избирателей.

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