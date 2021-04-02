Уровень избыточной смертности в США за 2020 год вырос на 23%

Американские демографы выяснили, что уровень избыточной смертности в США в 2020 году вырос на рекордные 23%. Далеко не весь прирост оказался напрямую связан с эпидемией коронавирусной инфекции.

Американские демографы выяснили, что уровень избыточной смертности в США в 2020 году вырос на рекордные 23%. Далеко не весь прирост оказался напрямую связан с эпидемией коронавирусной инфекции.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал Journal of the American Medical Association.

"По нашим оценкам, на долю COVID-19 приходится примерно 72% избыточной смертности, что в целом соответствует предыдущим попыткам вычислить этот показатель. Это в очередной раз говорит о достаточно большом разрыве между количеством смертей, связанных с коронавирусом, и общим приростом уровня смертности", – рассказал один из авторов работы, профессор Виргинского университета (США) Стивен Вульф.

Избыточной смертностью называют статистический показатель, который указывает, насколько сильно отклоняется количество умерших людей в той или иной временной период по сравнению с другими аналогичными отрезками времени.

Этот показатель привлек широкое внимание весной прошлого года. Тогда медики из США и Италии зафиксировали резкое увеличение уровня избыточной смертности, связанное с первыми вспышками коронавирусной инфекции. Впоследствии ученые начали постоянно отслеживать изменения этого показателя, пытаясь определить, какие факторы, кроме эпидемии COVID-19, могут на него влиять.

Вульф и его коллеги ведут подобные наблюдения с марта прошлого года. Их первые статистические данные показали, что в марте – октябре 2020 года коронавирусная инфекция вышла на третье место среди причин смертности в США, уступив только болезням сердца и злокачественным опухолям.