Уровень инфляции в Канаде в июне вырос до 8,1%, что является самым высоким показателем с января 1983 года.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду отчете Бюро статистики Канады.
Таким образом, июньский показатель инфляции оказался на 0,4 п. п. выше майского.
"Ускорение параметра инфляции в июне произошло в основном за счет более высоких цен на бензин", - указали специалисты ведомства.
По данным бюро, цены на бензин в Канаде выросли на 54,6% в годовом исчислении.
Индекс потребительских цен в среднем (без учета топлива) увеличился в июне на 6,5%.