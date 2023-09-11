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Уровень годовой инфляции в Китае оказался втрое ниже прогноза

Уровень годовой инфляции в Китае оказался втрое ниже прогноза Годовая инфляция в Китае в августе 2023 года составила 0,1% при прогнозе в 0,3%.
Другие страны
11 сентября 2023 г. 08:13
Уровень годовой инфляции в Китае оказался втрое ниже прогноза

Годовая инфляция в Китае в августе 2023 года составила 0,1% при прогнозе в 0,3%.

Как передает Report, соответствующие данные размещены на сайте Государственного статистического агентства КНР.

По данным ведомства, в городах цены выросли на 0,2%, однако в сельской местности упали на 0,2%. Сообщается о снижении цен на продукты питания на 1,7%, на потребительские товары — на 0,7%. При этом цены на непродовольственные товары выросли на 0,5%, а в сфере услуг — на 1,3%.

"За период с января по август национальные потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщает управление.

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Версия на английском языке Annual inflation rate in China three times lower than expected
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