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Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года

Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года
Другие страны
17 июля 2025 г. 11:26
Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года

Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,7%, что стало самым высоким показателем с 2020 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные британского Управления национальной статистики (ONS) на конец мая.

Согласно информации, средний недельный доход увеличился на 5%, что ниже апрельского показателя в 5,2%. Количество вакансий продолжает сокращаться и падает уже третий год подряд.

Директор по экономической статистике ONS Лиз Мак Кьюн отметила, что рынок труда продолжает ослабевать, а число наемных работников снова сокращается.

"Рост заработной платы снова снизился как в денежном, так и в реальном выражении. Но оба показателя остаются относительно высокими по историческим меркам", - отметила она.

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