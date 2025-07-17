Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года

Уровень безработицы в Великобритании достиг максимума за четыре года

Уровень безработицы в Великобритании вырос до 4,7%, что стало самым высоким показателем с 2020 года.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные британского Управления национальной статистики (ONS) на конец мая.

Согласно информации, средний недельный доход увеличился на 5%, что ниже апрельского показателя в 5,2%. Количество вакансий продолжает сокращаться и падает уже третий год подряд.

Директор по экономической статистике ONS Лиз Мак Кьюн отметила, что рынок труда продолжает ослабевать, а число наемных работников снова сокращается.

"Рост заработной платы снова снизился как в денежном, так и в реальном выражении. Но оба показателя остаются относительно высокими по историческим меркам", - отметила она.