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Уровень безработицы в Китае в январе - июле составил 5,1%

Уровень безработицы в Китае в январе - июле составил 5,1% Средний уровень безработицы среди городского населения КНР в январе - июле составил 5,1%, снизившись в годовом исчислении на 0,2 процентного пункта (п. п.).
Другие страны
15 августа 2024 г. 07:17
Уровень безработицы в Китае в январе - июле составил 5,1%

Средний уровень безработицы среди городского населения КНР в январе - июле составил 5,1%, снизившись в годовом исчислении на 0,2 процентного пункта (п. п.).

Как передает Report, об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) Китая.

Согласно опубликованным данным ведомства, в июле этот показатель составил 5,2%, повысившись по сравнению с июнем на 0,2 п. п. Продолжительность трудовой деятельности сотрудников компаний страны оценивается в 48,7 часа в неделю.

По официальным данным, в 2023 году власти Китая смогли создать 12,44 млн новых рабочих мест. Уровень безработицы в стране снизился на 0,4 процентного пункта и составил 5,2%. Этот показатель учитывает ситуацию только в городах. Власти в регулярных отчетах не приводят данные о рынке занятости в сельской местности в силу специфики ключевых факторов, в частности миграции рабочей силы.

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