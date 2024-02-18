Уровень безработицы в Бразилии в прошлом году составил 7,8 процента

Уровень безработицы в Бразилии в прошлом году снизился на 1,8 процента по сравнению с 2022 годом и составил 7,8 процента.

Уровень безработицы в Бразилии в прошлом году снизился на 1,8 процента по сравнению с 2022 годом и составил 7,8 процента.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, информацию об этом распространил Институт географии и статистики Бразилии.

"В 2023 году количество безработных в Бразилии составило 8,5 миллиона человек, а число занятых увеличилось на 3,8 процента по сравнению с 2022 годом и достигло 100,7 миллиона человек", - говорится в отчете.

В прошлом году в 26 из 27 федеральных единиц Бразилии наблюдалось снижение уровня безработицы, причем единственный рост наблюдался в северном штате Рорайма.