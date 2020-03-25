​Уровень безработицы в Норвегии превысил 10% из-за коронавируса

Уровень безработицы в Норвегии стремительно растет из-за того, что крупные и мелкие предприятия выводят сотрудников за штат. За несколько недель он превысил 10%, что является самым высоким уровнем в современной истории страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на данные норвежского управления по труду.

"Во вторник 291 тыс. человек были зарегистрированы в качестве безработных. Это составляет 10,4% от всей рабочей силы в Норвегии", - отмечает телекомпания.

"Это самый высокий уровень безработицы в Норвегии со времен Второй мировой войны. За последнюю неделю мы наблюдаем удвоение числа безработных. Главная причина связана с резким ростом числа выведенных за штат сотрудников, что является следствием мер, предпринятых для предупреждения распространения коронавируса", - приводятся в сообщении слова директора управления по труду Норвегии Сигрун Вогенг.