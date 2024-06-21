О нас

Урегулирование политического кризиса во Франции может потребовать отставки Макрона

Урегулирование политического кризиса во Франции может потребовать отставки Макрона Урегулирование политического кризиса во Франции на фоне падения популярности президентской партии "Ренессанс" может потребовать отставки президента страны Эмманюэля Макрона.
Другие страны
21 июня 2024 г. 23:17
Урегулирование политического кризиса во Франции может потребовать отставки Макрона

Урегулирование политического кризиса во Франции на фоне падения популярности президентской партии "Ренессанс" может потребовать отставки президента страны Эмманюэля Макрона.

Как передает Report, такое мнение озвучила председатель парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Я не призываю Макрона уходить в отставку - я уважаю наши институты власти. Но когда происходит политическая блокировка, кризис, то существуют три пути: перестановки, роспуск или отставка. Перестановки в таких обстоятельствах мне не кажутся полезными, роспуск парламента уже был на ближайший год. Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса", - сказала она.

"Национальное объединение" на выборах в Европарламент 9 июня во Франции заняло первое место и получило более 31% голосов, тогда как партия "Ренессанс" оказалась на втором месте с 14,6%. После поражения своих сторонников Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и объявить досрочные парламентские выборы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Нидерланды отправят Украине систему Patriot
Нидерланды отправят Украине систему Patriot
21 июня 2024 г. 23:49
В Арканзасе при стрельбе в магазине погибли два человека
В Арканзасе при стрельбе в магазине погибли два человека
21 июня 2024 г. 23:26
В Мали задержали 11 оппозиционеров
В Мали задержали 11 оппозиционеров
21 июня 2024 г. 23:01
В ООН допустили расширение конфликта на Ближнем Востоке
В ООН допустили расширение конфликта на Ближнем Востоке
21 июня 2024 г. 22:19
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня
Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста у парламента Тайваня
21 июня 2024 г. 21:39
Ученые установили причину первых вымираний на Земле
Ученые установили причину первых вымираний на Земле
21 июня 2024 г. 21:23
В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование
В отношении замглавы Управления пропаганды КНР начато расследование
21 июня 2024 г. 21:07
Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо
Писательница из Сен-Мартена: Использование Францией нашего народа в качестве пешек недопустимо
21 июня 2024 г. 20:55
Главы МИД Армении и Греции провели телефонный разговор
Главы МИД Армении и Греции провели телефонный разговор
21 июня 2024 г. 20:40
Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле
Турция опровергла утверждения о 2,5 млн беженцев в Стамбуле
21 июня 2024 г. 20:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi