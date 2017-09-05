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    Урагану "Ирма" присвоена максимальная категория мощности

    Максимальная постоянная скорость ветра в урагане превышает 280 километров в час© AP

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Ирма" в Атлантическом океане усилился до максимальной 5-й категории. 

    Как сообщает Report, об этом заявили в Национальном центре США по предупреждению ураганов (NHC).

    Максимальная постоянная скорость ветра в урагане сейчас превышает 280 километров в час.

    Ураган, зародившийся в центральной части Атлантического океана к западу от Кабо-Верде, продвигается к островам Карибского бассейна.

    Предупреждение об урагане опубликовано NHC для Антигуа и Барбуды, Сент-Китса и Невиса, британских островов Ангилья и Монтсеррат, принадлежащих Нидерландам островов Саба и Синт-Эстатиус, разделенного между Францией и Нидерландами острова Сен-Мартен и заморской территории Франции Сен-Бартелеми.

    Также режим ЧП объявили на принадлежащем США острове Пуэрто-Рико и в густонаселенном штате Флорида.

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