Ураганный ветер в Канаде оставил без электричества 130 тыс. домохозяйств

Более 130 тысяч домохозяйств и других объектов в Канаде остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда.

Более 130 тысяч домохозяйств и других объектов в Канаде остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, из-за непогоды также частично нарушено паромное сообщение между этими регионами.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра местами достигает 36 м/с. Больше других от разгула стихии пострадала провинция Нью-Брансуик, где без света остались более 92 тыс. потребителей.

О пострадавших информации не поступало.