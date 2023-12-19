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Ураганный ветер в Канаде оставил без электричества 130 тыс. домохозяйств

Ураганный ветер в Канаде оставил без электричества 130 тыс. домохозяйств Более 130 тысяч домохозяйств и других объектов в Канаде остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда.
Другие страны
19 декабря 2023 г. 23:06
Ураганный ветер в Канаде оставил без электричества 130 тыс. домохозяйств

Более 130 тысяч домохозяйств и других объектов в Канаде остались без электроснабжения из-за ураганного ветра, обрушившегося на атлантические провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, из-за непогоды также частично нарушено паромное сообщение между этими регионами.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость порывов ветра местами достигает 36 м/с. Больше других от разгула стихии пострадала провинция Нью-Брансуик, где без света остались более 92 тыс. потребителей.

О пострадавших информации не поступало.

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