Ураган "Сабина" привел к разрушениям

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Ураган "Сабина" парализовал Германию.

Как передает европейское бюро Report, согласно отчету Бюро внутренних дел штата Северный Рейн-Вестфалия (NRW), из-за урагана на автомобильных дорогах увеличилось количество аварий. Отменили все поезда дальнего следования, а в нескольких федеральных землях также остановили вообще все пассажирское сообщение.

По сообщению Управления немецких железных дорог, движение на поездах дальнего следования были отложены с 9 по 10 февраля.

"Увеличение скорости ветра также сказалось на внутренних рейсах. Однако, поскольку специальные спасательные бригады работают в неспокойных районах, движение поездов было восстановлено. В настоящее время наша бригада, состоящая из двухчасовой технической группы, совершает ознакомительные поездки на короткие расстояния специальным поездом. Из-за урагана существуют задержки. Билеты, которые пассажиры приобрели 8 февраля, будут действовать до 18 февраля", - сказали в управлении немецких железных дорог.

Ураганные порывы ветра повалили целые деревья, сорвали черепицы с крыш домов. Наблюдаются перепады напряжения в электрической сети, а также в линии связи.

Министерство образования федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия разрешило директорам учебных заведений и родителям самостоятельно решать, отправлять ли детей в школу.

Ожидается, что в Западном Рейне - Вестфалии порывы ветра составят до 130 километров в час. Во многих районах страны ураган будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Метеорологи предсказывают, что сильный ветер сохранится в Германии до середины будущей недели.