Ураган "Патрисия" принес многометровые волны к побережью Мексики

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Обрушившийся на тихоокеанское побережье Мексики ураган высшей, пятой категории "Патрисия" принес с собой волны, высота которых может достигать восьми метров, сообщает национальная комиссия по водным ресурсам.

"Ураган уже на берегу Мексики, не выходите (из домов), защитите себя и следуйте инструкциям сил гражданской обороны", — написал в Twitter президент Мексики Энрике Пенья Ньето.

По словам главы водной комиссии Роберто Рамиреса де ла Парры, после того как центр урагана достиг побережья, тревога была объявлена на всей территории небольшого приморского штата Колима и на части расположенных севернее штатов Халиско и Наярит. В Колиме уже зафиксированы несколько оползней и разрушения на идущей вдоль побережья дороге Колима — Мансанильо. О человеческих жертвах сообщений не поступало.

Ранее де ла Парра назвал "Патрисию" самым мощным ураганом на планете за всю историю наблюдений. Его диаметр достигает десяти километров, а сила ветра внутри урагана — 325 километров в час с порывами до 400 километров. Власти предупредили о возможных катастрофических последствиях и подготовили множество временных убежищ для возможных пострадавших.

Как сообщил РИА Новости почетный консул России в Гвадалахаре (штат Халиско) Хуан Санчес Наварро, общее число россиян, находящихся в зоне возможного прохождения "Патрисии", может составлять 300-400 человек. Речь идет о россиянах, проживающих в штатах Халиско, Мичоакан, Наярит и Колима.