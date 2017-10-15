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    Ураган “Офелия” усилился до третьей категории и может обрушиться на Ирландию

    Возможны повреждения инфраструктуры и затопления

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Ураган “Офелия”, сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до третьей категории и может обрушиться на Ирландию.

    Как передает Report со ссылкой на “RT”, об этом сообщают национальные метеорологические службы Ирландии и США.

    По данным синоптиков, сильные порывы ветра (до 130 км/ч) могут угрожать графствам Корк, Керри, Клэр, Голуэй и Мейо.

    Кроме того, отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий возможны повреждения инфраструктуры и затопления.

    13 октября ураган “Офелия” усилился до второй категории.

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