Ураган “Офелия” усилился до третьей категории и может обрушиться на Ирландию

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Ураган “Офелия”, сформировавшийся над Атлантическим океаном, усилился до третьей категории и может обрушиться на Ирландию.

Как передает Report со ссылкой на “RT”, об этом сообщают национальные метеорологические службы Ирландии и США.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра (до 130 км/ч) могут угрожать графствам Корк, Керри, Клэр, Голуэй и Мейо.

Кроме того, отмечается, что в связи с ухудшением погодных условий возможны повреждения инфраструктуры и затопления.

13 октября ураган “Офелия” усилился до второй категории.