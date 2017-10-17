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    Ураган "Офелия" обесточил тысячи домов в Великобритании

    Без электроэнергии 4 тысячи домов на севере Уэльса, 1,1 тысяча в Шотландии

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Офелия" сегодня лишил тысячи домов в Уэльсе и Шотландии электричества, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Без электроэнергии на данный момент, по данным энергетических компаний, остаются 245 тысяч домов в Ирландии, 3,8 тысячи – в Северной Ирландии, 4 тысячи – на севере Уэльса, 1,1 тысяча в Шотландии.

    Двадцать тысяч домов в Ирландии остались еще и без водопроводной воды. Восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.

    Во многих прибрежных районах объявлены штормовое предупреждение и о возможных наводнениях.

    Железнодорожное сообщение в ряде районов Англии оказалось нарушено из-за рухнувших на рельсы деревьев. Синоптики прогнозируют, что последствия урагана "Офелия" будут ощущаться до конца дня.

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