Ураган "Офелия" обесточил тысячи домов в Великобритании

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Офелия" сегодня лишил тысячи домов в Уэльсе и Шотландии электричества, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Без электроэнергии на данный момент, по данным энергетических компаний, остаются 245 тысяч домов в Ирландии, 3,8 тысячи – в Северной Ирландии, 4 тысячи – на севере Уэльса, 1,1 тысяча в Шотландии.

Двадцать тысяч домов в Ирландии остались еще и без водопроводной воды. Восстановление подачи электроэнергии может занять несколько дней.

Во многих прибрежных районах объявлены штормовое предупреждение и о возможных наводнениях.

Железнодорожное сообщение в ряде районов Англии оказалось нарушено из-за рухнувших на рельсы деревьев. Синоптики прогнозируют, что последствия урагана "Офелия" будут ощущаться до конца дня.