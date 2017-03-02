Ураган нанес ущерб лесам Словакии

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Ураганный ветер, бушевавший в минувшие выходные дни на севере Словакии, сломал в Татранском национальном заповеднике свыше двух тысяч деревьев.

Как передает Report, сообщило республиканское радио страны.

Представители заповедника обратились к турфирмам с просьбой информировать туристов о том, что многие лесные трассы сейчас завалены деревьями и движение по ним затруднено.

В густых хвойных лесах обитают более 100 видов птиц и около 40 видов млекопитающих.