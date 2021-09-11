Ураган на Филиппинах: 3 погибших, десятки пропавших без вести

Жертвами проливных дождей и урагана на Филиппинах стали по меньшей мере три человека, 31 пропал без вести.
Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщает, что в результате урагана Джонсон в Метро-Манила и других регионах пострадали 84 тысячи человек. По меньшей мере 10 тысяч человек эвакуированы в безопасные зоны.
Поисково-спасательные операции продолжаются.
Проливные дожди и ураган наблюдаются в стране с понедельника.
В центральных регионах страны нанесен ущерб 3 тысячам домов.