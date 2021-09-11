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Ураган на Филиппинах: 3 погибших, десятки пропавших без вести

Ураган на Филиппинах: 3 погибших, десятки пропавших без вести Жертвами проливных дождей и урагана на Филиппинах стали по меньшей мере три человека, 31 пропал без вести.
Другие страны
11 сентября 2021 г. 02:29
Ураган на Филиппинах: 3 погибших, десятки пропавших без вести

Жертвами проливных дождей и урагана на Филиппинах стали по меньшей мере три человека, 31 пропал без вести.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий сообщает, что в результате урагана Джонсон в Метро-Манила и других регионах пострадали 84 тысячи человек. По меньшей мере 10 тысяч человек эвакуированы в безопасные зоны.

Поисково-спасательные операции продолжаются.

Проливные дожди и ураган наблюдаются в стране с понедельника.

В центральных регионах страны нанесен ущерб 3 тысячам домов.

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Версия на азербайджанском языке Filippində qasırğa zamanı bir neçə nəfər ölüb, onlarla insan itkin düşüb

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