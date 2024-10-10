Ураган "Милтон" в США ослаб до первой категории

Обрушившийся на штат Флорида в США ураган "Милтон" ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Обрушившийся на штат Флорида в США ураган "Милтон" ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Ранее его оценивали как ураган третьей категории, однако в четверг около 01:00 по местному времени ветер стих до примерно 40 м/с. Сейчас ураган бушует к югу от города Орландо и движется на восток со скоростью 25 км/ч.

Ураган третьей категории достиг суши около 20:35 в районе города Сиеста-Ки.

Ранее власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана "Милтон".

Эксперты прогнозировали, что убытки для страховых компаний от урагана "Милтон" могут достичь 60 млрд долларов, что сравнимо с ущербом от самых разрушительных ураганов в истории США "Иэн" и "Катрина".