Ураган "Мэтью" обрушился на побережье штата Флорида

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Мэтью" обрушился на побережье американского штата Флорида, в котором без электроэнергии остались более 400 тысяч человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр "Мэттью", по данным расположенного в Майами Национального центра по наблюдению за ураганами, находится уже над сушей, в 75 км к юго-востоку от Дейтона-Бич (штат Флорида). Ураган движется на северо-запад со скоростью около 5,8 м/с. Скорость ветра в эпицентре составляет в настоящее время около 53,7 м/с.

Эти параметры соответствуют третьей категории.