Ураган "Йота" усилился до второй категории

Ураган первой категории "Йота" усилился до второй категории.

Ураган первой категории "Йота" усилился до второй категории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США.

Согласно его оценкам, скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 44,7 м/с. В настоящее время циклон находится на расстоянии 175 км к востоку от острова Провиденсия в Карибском море и движется в западном направлении со скоростью 4 м/с.

Ожидается, что ураган "Йота" станет причиной сильных ветров, опасных для жизни приливов и сильных дождей. Отмечается, что для некоторых прибрежных районов на востоке Гондураса и северо-востоке Никарагуа действует штормовое предупреждение.