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Ураган "Йота" достиг карибского побережья Никарагуа

Ураган "Йота" достиг карибского побережья Никарагуа Ураган ослаб до четвертой категории
Другие страны
17 ноября 2020 г. 10:00
Ураган Йота достиг карибского побережья Никарагуа

Ураган "Йота" накануне вечером обрушился на карибское побережье Никарагуа. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Крайне опасный ураган "Йота" достиг побережья на северо-востоке Никарагуа. Ожидается, что он вызовет сильные наводнения и оползни в ряде районов Центральной Америки.

По данным никарагуанской системы по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий, "Йота" ослаб до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Скорость ветра в его пределах составляет 69,4 м/с, он движется на запад со скоростью 14,76 км/ч.

В связи с приближением урагана власти подготовили 250 убежищ и привлекли 9 тыс. военнослужащих, 8,6 тыс. полицейских, 900 медиков и 600 спасателей для оказания помощи пострадавшим.

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.

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