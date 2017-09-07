Ураган "Ирма" разрушил самый опасный аэропорт мира - ВИДЕО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Ирма" разрушил знаменитый аэропорт принцессы Юлианы на острове Сен-Мартен.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Ураган прошел по острову в среду. Разрушениям подверглось как здание аэропорта, внешняя инфраструктура, так и сами самолеты. Многие из них, в первую очередь легкие, были брошены на близлежащие скалы. Взлетную полосу засыпало песком. Здание аэропорта частично разрушено и затоплено, так же как и гостиница.

В данный момент все рейсы в аэропорту отменены.

На острове Сен-Мартен многие здания также подверглись разрушениям из-за урагана, на большом количестве домов сорваны крыши, на острове нет электричества.