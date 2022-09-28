Ураган "Иэн" оставил Кубу без электричества

Вся территория Кубы осталась без электроснабжения во вторник вечером из-за последствий прошедшего над западом республики урагана "Иэн".

Вся территория Кубы осталась без электроснабжения во вторник вечером из-за последствий прошедшего над западом республики урагана "Иэн".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Facebook сообщила местная компания "Унион электрика".

"Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения). Эта сложная ситуация также связана с погодными эффектами, которые повлияли на инфраструктуру, - говорится в сообщении оператора. - Сильные нарушения (работы) сети в западном, центральном и восточном секторах,… энергосистема будет восстанавливаться постепенно с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.