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Ураган "Иэн" оставил Кубу без электричества

Ураган "Иэн" оставил Кубу без электричества Вся территория Кубы осталась без электроснабжения во вторник вечером из-за последствий прошедшего над западом республики урагана "Иэн".
Другие страны
28 сентября 2022 г. 08:34
Ураган Иэн оставил Кубу без электричества

Вся территория Кубы осталась без электроснабжения во вторник вечером из-за последствий прошедшего над западом республики урагана "Иэн".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на своей странице в Facebook сообщила местная компания "Унион электрика".

"Национальная энергосистема находится в исключительном состоянии: нулевое производство электроэнергии (страна без электроснабжения). Эта сложная ситуация также связана с погодными эффектами, которые повлияли на инфраструктуру, - говорится в сообщении оператора. - Сильные нарушения (работы) сети в западном, центральном и восточном секторах,… энергосистема будет восстанавливаться постепенно с сегодняшнего вечера до завтрашнего утра", - говорится в сообщении.

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