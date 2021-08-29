Ураган "Ида" обрушился на юго-восточное побережье США

Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон.

Ураган "Ида" обрушился на побережье американского штата Луизиана у города Порт-Фуршон.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отметил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

"Ураган "Ида" обрушился близ Порт-Фуршона, Луизиана, как ураган чрезвычайно опасной четвертой категории", - говорится в сообщении. Скорость ветра достигает 150 миль в час (около 241,4 километра в час).

Метеорологи объясняют, что ураганы четвертой категории способны срывать крыши и рушить внешние стены домов, вырывать с корнем деревья и валить опоры линий электропередачи, блокируя подъезды к населенным пунктам. Районы после удара стихии такой силы могут на "недели или месяцы" оказаться непригодны для обитания. Помимо сильного ветра, "Ида" угрожает подъемом воды в устье реки Миссисипи на три-четыре метра.

Ранее ураган "Ида" прошел западные провинции Кубы, власти страны оценили ущерб от него как незначительный.

"Ида" надвигается на юг США спустя ровно 16 лет после урагана "Катрина", который свирепствовал в тех же краях, унеся жизни 1,8 тысячи человек и причинив ущерб на 125 миллиардов долларов США.