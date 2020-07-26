О нас
Report Georgia

Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма

Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма.
Другие страны
26 июля 2020 г. 15:51
Ураган Ханна ослаб до тропического шторма

Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

"(Ураган) "Ханна" ослаб до тропического шторма над южным Техасом", - говорится в сообщении в Twitter NHC.

Несмотря на то, что "Ханна" является теперь тропическим штормом, еще сохраняется угроза сильных ливней, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов, отмечает NHC.

По данным синоптиков, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч. Ураган движется со скоростью 14,4 км/ч. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
823x150

Новости партнеров

Другие новости из категории

Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех
Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех
26 июля 2020 г. 16:31
На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам
На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам
26 июля 2020 г. 14:59
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19
26 июля 2020 г. 14:44
В Польше число случаев COVID-19 превысило 43 тысячи
В Польше число случаев COVID-19 превысило 43 тысячи
26 июля 2020 г. 14:42
В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней
В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней
26 июля 2020 г. 14:26
При взрыве на северо-востоке Сирии погибли восемь человек
При взрыве на северо-востоке Сирии погибли восемь человек
26 июля 2020 г. 13:29
В столице Сомали заблокирован доступ в интернет
В столице Сомали заблокирован доступ в интернет
26 июля 2020 г. 13:16
Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
Во Вьетнаме 13 человек погибли в ДТП с автобусом
26 июля 2020 г. 12:28
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
В Афганистане при взрыве погибли пять силовиков
26 июля 2020 г. 12:15
В Варшаве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны
В Варшаве эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за бомбы времен войны
26 июля 2020 г. 12:09
396x350

Последние новости

17:11
В Грузии опровергли информацию о перевозке военных автомобилей в Армению В регионе
17:03
В Азербайджане количество зараженных превысило 30 тысяч Здравоохранение
16:53
В Азербайджане выявлено 417 новых случаев коронавируса, 602 выздоровели Здравоохранение
16:34
Замначальник Главуправления государственной дорожной полиции скончался Происшествия
16:31
Глава Минздрава Франции пообещал бесплатные тесты на коронавирус для всех Другие страны
16:15
ВидеоВ Масазыре горит автомобиль Происшествия
15:51
Ураган "Ханна" ослаб до тропического штормаВИДЕО Другие страны
15:40
Telegram запустил видеозвонки в тестовом режиме ИКТ
15:13
В Азербайджане еще один врач скончался от коронавируса Происшествия
14:59
На Бермудах предлагают год проживания удаленным работникам Другие страны
14:44
В США выявили более 65 тысяч новых случаев COVID-19 Другие страны
14:42
В Польше число случаев COVID-19 превысило 43 тысячи Другие страны
14:26
В Нигерии семь человек погибли из-за наводнений и оползней Другие страны
13:59
В Иране число случаев COVID-19 превысило 291 тысячу В регионе
13:37
В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19 Здравоохранение
Вся новостная лента