Ураган "Ханна" ослаб до тропического шторма

Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма.

Первый ураган сезона в Атлантическом океане "Ханна" ослаб до тропического шторма.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах США (NHC).

"(Ураган) "Ханна" ослаб до тропического шторма над южным Техасом", - говорится в сообщении в Twitter NHC.

Несмотря на то, что "Ханна" является теперь тропическим штормом, еще сохраняется угроза сильных ливней, которые могут перерасти в наводнения и привести к тому, что реки выйдут из берегов, отмечает NHC.

По данным синоптиков, сейчас максимальная скорость ветра достигает 96,5 км/ч. Ураган движется со скоростью 14,4 км/ч. В настоящее время он находится юго-западнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США, на границе с Мексикой.