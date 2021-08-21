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Ураган "Грейс" третьей категории опасности приближается к Мексике

Ураган "Грейс" третьей категории опасности приближается к Мексике Тропический ураган "Грейс" в субботу усилился и достиг третьей категории (по шкале Саффира - Симпсона) на пути к восточному побережью Мексики.
Другие страны
21 августа 2021 г. 09:53
Ураган Грейс третьей категории опасности приближается к Мексике

Тропический ураган "Грейс" в субботу усилился и достиг третьей категории (по шкале Саффира - Симпсона) на пути к восточному побережью Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По его данным, на данный момент "Грейс" находится приблизительно в 75 км от города Тукспан в штате Халиско. Ураган движется в западном направлении со скоростью примерно 4 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления увеличилась до 54 м/с.

Согласно оценкам центра, ураган может поднять уровень воды на более чем 2 метра в зоне своего распространения. В сообщении отмечается, что у побережья могут возникнуть сильные волны.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября.

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Версия на азербайджанском языке Təhlükəli “Qreys” qasırğası Meksikaya yaxınlaşır

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