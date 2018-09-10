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    Ураган "Флоренс" приближается к берегам США, три штата ввели режим чрезвычайной сиутации

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Флоренс" набрал силу, достиг второй категории по шкале Саффира - Симпсона и продолжает надвигаться на юго-восточное побережье США, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, в настоящее время эпицентр урагана расположен примерно в 860 км к северу-северо-востоку от Подветренных островов. Он несет ветры скоростью до 165 км/ч. Ожидается, что "Флоренс" приблизится к побережью США 13 сентября.

    Власти трех штатов - Вирджиния, Северная и Южная Каролина, в сторону которых движется "Флоренс", уже ввели режим чрезвычайной ситуации. 

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