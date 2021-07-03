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Ураган "Эльза" движется в сторону США

Ураган "Эльза" движется в сторону США В Атлантическом океане сформировался ураган «Эльза», он движется в сторону США
Другие страны
3 июля 2021 г. 15:30
Ураган Эльза движется в сторону США

В Атлантическом океане сформировался ураган "Эльза", он движется в сторону США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал CNN.

Пока "Эльзе" присвоена первая категория из пяти, скорость ветра достигает 130 км/ч. Ураган уже накрыл Гаити и Доминиканскую республику, в ближайшее время он дойдет до Кубы.

Власти выпустили предупреждения, просят людей быть осторожными и не выходить на улицу. На Гаити и в Доминиканской республике ветер повалил деревья, повредил дома и уничтожил посевы. Кроме того, некоторые поселения остались без света.

По прогнозам, к 13 июля, ураган дойдет до Флориды, США. Тем не менее, синоптики полагают, что скорость ветра уменьшится, ураган превратится в тропический шторм.

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