Ураган "Дориан" приблизился к побережью Южной Каролины

Ураган "Дориан" вновь ослаб до второй категории, он вплотную приблизился к побережью Южной Каролины на востоке США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Национального центра США по слежению за ураганом (Nationa Hurican Center).

"Центр "Дориана" находится у восточного берега Южной Каролины", - сообщил центр.

По данным метеорологов, ураган находится в 80 километрах от города Чарльстон на побережье штата. Максимальная сила ветра достигает 175 километров в час, ураган движется со скоростью 13 километров в час.