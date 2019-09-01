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Ураган "Дориан" может стихнуть после прохождения Багамских островов

Ураган "Дориан" может стихнуть после прохождения Багамских островов

Американские федеральные власти считают, что ураган "Дориан" после прохождения над северной частью Багамских островов потеряет силу и замедлит свое продвижение.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн.

"Ураган пройдет над северными островами Багам и, как мы ожидаем, утихнет примерно в 60 милях от побережья", - информировал Макэлинэн. "Ураган не нанесет прямой удар по суше, однако это не делает его безопасным. На самом деле "Дориан" несет с собой ветер, который нанесет удар по побережью Флориды, вызовет длительные ливни и мощный шторм", - предупредил он.

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