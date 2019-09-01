Ураган "Дориан" достиг Багамских островов - ОБНОВЛЕНО

Ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане и усилившийся до максимальной - пятой - категории по шкале Саффира - Симпсона, достиг побережья Багамских островов.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

19:50

Американские федеральные власти считают, что ураган "Дориан" после прохождения над северной частью Багамских островов потеряет силу и замедлит свое продвижение.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн.

"Ураган пройдет над северными островами Багам и, как мы ожидаем, утихнет примерно в 60 милях от побережья", - информировал Макэлинэн. "Ураган не нанесет прямой удар по суше, однако это не делает его безопасным. На самом деле "Дориан" несет с собой ветер, который нанесет удар по побережью Флориды, вызовет длительные ливни и мощный шторм", - предупредил он.