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Управляющий Банком Ангии: Великобритании следует восстановить отношения с ЕС

Управляющий Банком Ангии: Великобритании следует восстановить отношения с ЕС Великобритании следует восстановить отношения с ЕС, уважая при этом волю британского народа, который проголосовал за Brexit (выход Британии из ЕС).
Другие страны
15 ноября 2024 г. 16:38
Управляющий Банком Ангии: Великобритании следует восстановить отношения с ЕС

Великобритании следует восстановить отношения с ЕС, уважая при этом волю британского народа, который проголосовал за Brexit (выход Британии из ЕС).

Как передает Report, об этом сообщил EFE со ссылкой на управляющего Банком Англии Эндрю Бейли.

"ЕС является нашим крупнейшим торговым партнером. Мы не собираемся отменять Brexit или вновь входить в единый рынок или таможенный союз, но мы должны перезагрузить наши отношения с ЕС".

Бейли заявил, что изменение отношений между Лондоном и ЕС оказывает давление на британскую экономику.

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