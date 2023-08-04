Управление ООН по правам человека сообщило о закрытии офиса в Уганде

Представительство Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Кампале будет закрыто, так как правительство Уганды не продлило соглашение о его дальнейшем пребывании в стране.

Представительство Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в Кампале будет закрыто, так как правительство Уганды не продлило соглашение о его дальнейшем пребывании в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Женеве пресс-служба УВКПЧ.

По ее словам, верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил сожаление в связи с закрытием представительства УВКПЧ, которое официально прекратит свою деятельность в субботу, 5 августа, в связи с решением угандийского правительства не продлевать соглашение с УВКПЧ.

"Я сожалею, что наш офис в Уганде вынужден закрыться после 18 лет, в течение которых мы могли тесно сотрудничать с гражданским обществом, людьми из различных слоев общества, а также взаимодействовать с государственными учреждениями по поощрению и защите прав человека всех угандийцев", - отметил Тюрк. "За прошедшие годы в стране был достигнут значительный прогресс, но на пути к полному осуществлению прав человека для всех остаются серьезные проблемы в этой области", - констатировал верховный комиссар ООН.

МИД Уганды информировал в феврале офис УВКПЧ, что не будет возобновлено соглашение о его пребывании в стране. Внешнеполитическое ведомство мотивировало этот шаг, в частности, тем, что Уганда способна сама вести у себя мониторинг ситуации в области прав человека.