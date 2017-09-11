Управление мусульман Грузии категорически возражает против событий, происходящих в Мьянме

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Тбилиси. 11 сентября. REPORT.AZ/ Управление мусульман Грузии категорически возражает против зверств, совершенных в отношении мусульман в Мьянме и Аракане.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня официальные лица Управления провели пресс-конференцию в связи с событиями.

Председатель Управления мусульман Грузии гаджи Рамин Игидов в своем выступлении назвал убийство более 3000 мусульман в Мьянме геноцидом. Он еще раз довел до внимания присутствующих тяжкие преступления, совершенные в отношении араканских мусульман в 2012 году и в последующие годы, и осудил мировую общественность в том, что она не выразила категорической реакции к событиям подобного рода.

Он сообщил, что мусульмане резко осуждают и выражают протест против всех происходящих в мире убийств, террористических актов и других преступлений. Однако в мире все еще существуют двойные стандарты. Поэтому убийствам и злодеяниям, совершенным против мусульман, не придается должной оценки.

Гаджи Рамин Игидов также сообщил, что сегодня западные СМИ подходят к вопросам неконструктивно. На происходящие события в Европе реагируют быстрее. В их статьях чувствуется различия по религии и национальности.

После выступили муфтий мусульман западной Грузии Беклер Камашидзе, муфтий мусульман восточной Грузии гаджи Ясин Алиев и другие, они попросили резкой реакции мировой общественности, влиятельных международных организаций, ведущих государств на преступления, совершаемые против мусульман. В связи с этим официальные лица Управления адресовали обращение к мировому сообществу.

На мероприятии были даны ответы на вопросы журналистов о деятельности террористической организации ИГИЛ и других структур, было сообщено, что терроризм и поддерживающие терроризм силы не имеют ничего общего с Исламом.