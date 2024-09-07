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Управление гражданской авиации Вьетнама продлило режим закрытия аэропортов из-за тайфуна

Управление гражданской авиации Вьетнама продлило режим закрытия аэропортов из-за тайфуна Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение о продлении режима закрытия международных аэропортов из-за обрушившегося на север страны супертайфуна "Яги".
Другие страны
7 сентября 2024 г. 17:45
Управление гражданской авиации Вьетнама продлило режим закрытия аэропортов из-за тайфуна

Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение о продлении режима закрытия международных аэропортов из-за обрушившегося на север страны супертайфуна "Яги".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из распоряжения управления, приостановка приема и отправки самолетов в международных аэропортах Вандон и Катби продлится до 20:00, в аэропорту Ханоя Нойбае - до 00:00 8 сентября. Управление гражданской авиации Вьетнама подчеркнуло необходимость неукоснительного соблюдения в полном объеме указаний касательно предупреждения и ликвидации последствий тайфуна "Яги".

Супертайфун принес на север Вьетнама проливные дожди и шквалистый ветер. В прибрежных провинциях, а также в столичном регионе зафиксированы повреждения линий электропередачи, падение деревьев и обрушения рекламных конструкций.

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