Управление гражданской авиации Египта подтвердило информацию о крушении самолета EgyptAir

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Управление гражданской авиации Египта официально подтвердило информацию о том, самолет Airbus A320-232 египетской авиакомпании EgyptAir, следовавший рейсом MS804 из Парижа в Каир, упал в Средиземное море. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, сведений о судьбе пассажиров и экипажа пока нет.

Рейс MS804 вылетел из парижского аэропорта имени Шарля де Голля поздно вечером в среду, 18 мая. На борту самолета самолета находились 66 человек: 56 пассажиров (включая трех маленьких детей) и 10 членов экипажа (в их числе трое сотрудников служб безопасности).

По данным компании EgyptAir, на борту самолета Airbus A320-232, следовавшего 19 мая рейсом MS804 из Парижа в Каир и пропавшего при подлете к Египту, находились 26 иностранцев. Известно, что среди пассажиров были 30 граждан Египта, 15 граждан Франции, два гражданина Ирака, по одному гражданину Великобритании, Канады, Бельгии, Португалии, Кувейта, Саудовской Аравии, Алжира, Судана и Чада.